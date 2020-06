Continuità Sardegna: Alitalia attiva i collegamenti da Alghero e Olbia

14:25

Sono operativi da oggi i collegamenti Alitalia da Milano verso la Sicilia e i servizi di continuità territoriale verso il nord della Sardegna dal capoluogo lombardo e dalla Capitale.

I primi diretti da Milano verso Palermo e Catania sono partiti questa mattina, rispettivamente alle 8.50 e alle 9.



L’aggiunta dei collegamenti dagli scali di Alghero e Olbia ai servizi dall’aeroporto di Cagliari (rimasto aperto durante il lockdown), porta Alitalia a collegare tre aeroporti sardi a Roma e Milano.



Nello specifico, Alitalia garantirà l'operatività su tutte le sei rotte in continuità dai tre aeroporti sardi: Cagliari-Roma Fiumicino, Cagliari-Milano, Olbia-Roma Fiumicino, Olbia-Milano, Alghero-Roma Fiumicino, Alghero-Milano. I voli da e per Milano saranno effettuati sull’aeroporto di Malpensa sino alla riapertura di Linate.



Frequenze e tariffe

La compagnia aerea ha condiviso con la Regione Sardegna un operativo specifico che prevede 6 voli al giorno (3 andate e 3 ritorni) sulla Cagliari-Roma Fiumicino e 4 voli al giorno (2 andate e 2 ritorni) sulle altre tratte. Su tutte le rotte è sempre assicurata la partenza dall’isola la mattina presto e il rientro in serata, in modo da garantire i viaggi di andata e ritorno in giornata per i residenti in Sardegna.



Per quanto riguarda le tariffe, fino al 14 giugno e dal 16 settembre al 24 ottobre sarà in vigore un’unica tariffa per i residenti e per i non residenti in Sardegna. Dal 15 giugno al 15 settembre saranno invece disponibili due diversi schemi tariffari, uno per i residenti e l’altro per i non residenti nell’isola.