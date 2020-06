Etihad, arrivano i Wellness Ambassador per volare in sicurezza

19:30

Si chiama ‘Etihad Wellness’, il programma di misure igienico-sanitarie messo a punto dalla compagnia aerea per volare in sicurezza e far fronte al covid-19. Il programma sarà promosso dall’introduzione di Wellness Ambassador, personale appositamente qualificato per fornire informazioni e cure sanitarie essenziali.

“Prenderci cura dei nostri ospiti e della loro salute rappresenta uno dei valori fondamentali di Etihad, e abbiamo la responsabilità di proteggerli, tenerli pienamente informati e fornire livelli sempre più elevati di ospitalità e attenzione al cliente – spiega Tony Douglas, group chief executive officer di Etihad Aviation Group -. Dobbiamo garantire loro la certezza di viaggiare sicuri, assicurandoci che siano consci che abbiamo messo in sicurezza ogni aspetto del loro viaggio e offrendo loro al contempo un’esperienza di viaggio di qualità elevata. I Wellness Ambassador svolgeranno un ruolo importante in questo senso”.



Le iniziative di Etihad Wellness saranno comunicate attraverso una guida online. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dedicato. Per coloro che necessitano di informazioni più specifiche e personalizzate, invece, gli esperti Wellness Ambassador possono essere contattati direttamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, inviando un’e-mail all'indirizzo wellness@etihad.ae. Il team multilingue dedicato offrirà loro consigli utili su quali misure di sicurezza e sanitizzazione prendere durante il viaggio. Etihad intensificherà presto il servizio con l’opzione di web-chat.



Tutti i Wellness Ambassador intraprenderanno uno specifico corso di formazione presso le strutture di training della compagnia aerea, sia ad Abu Dhabi sia online.



Quando le restrizioni per gli spostamenti da e per gli Emirati Arabi Uniti verranno eliminate e la compagnia aerea avrà ripreso le operazioni sull’ampio network di voli internazionali, Etihad introdurrà i Wellness Ambassador sui propri voli, integrando i ruoli svolti dagli altri membri dell'equipaggio e fornendo un maggiore livello di assistenza al cliente incentrato sulla salute e sul benessere a bordo.