09:31

Ryanair alza il tiro sull'Italia: la compagnia aerea ha annunciato il ripristino di 500 rotte da e per l'Italia in vista dell'operativo estivo. Il vettore riprenderà i collegamenti con il nostro Paese dal 21 giugno, incrementandone il numero e la frequenza a partire dal 1° luglio. “Alcune rotte - spiega Chiara Ravara, head of international communications – saranno però già disponibili dal 21 giugno”.

Con l’allentamento delle restrizioni di viaggio, l’Italia risulta essere tra le destinazioni turistiche più ricercate sul sito ryanair.com dai visitatori provenienti da Irlanda, Gran Bretagna, Spagna, Germania, Belgio, Francia, Polonia. “Tra gli utenti italiani - spiega il vettore - le destinazioni più popolari, oltre al loro stesso Paese, sono quelle di mare come Grecia, Cipro, Malta, Spagna e Israele”.



Ventinove aeroporti serviti

“In Italia – aggiunge Ravara – serviamo 29 aeroporti e ora che l’Europa è aperta ai viaggiatori, coloro che hanno subito la cancellazione del proprio volo nei mesi scorsi a causa delle restrizioni imposte per il Covid-19 avranno l’opportunità di utilizzare il proprio voucher Ryanair”.



Per festeggiare la revoca delle restrizioni di viaggio, Ryanair ha messo in vendita biglietti a prezzi promozionali per viaggi nei mesi di luglio ed agosto. La prenotazione dovrà essere effettuata entro la mezzanotte di sabato 6 giugno esclusivamente sul sito ryanair.com.