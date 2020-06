Rinasce il Settebello, l'elettrotreno di lusso simbolo degli anni '50

12:02

Nel 1952, quando fu inaugurato, il Settebello era il simbolo dell'eleganza made in Italy e del boom economico, con gli interni progettati da Giò Ponti e Giulio Minoletti.

A distanza di 70 anni, la Fondazione FS Italiane ha deciso di restituire l'antico splendore all'ETR 302, riportando il mitico elettrotreno a correre sui binari "come un treno bandiera del turismo ferroviario in Italia, capace di viaggiare dal Brennero a Reggio Calabria", spiega Luigi Cantamessa, d.g. della Fondazione.



Trenitalia ha infatti indetto una gara pubblica del valore di 13 milioni di euro, quattro dei quali finanziati dal Mibact, aggiudicata dalla ditta OMS-Officine Meccaniche Segni di Porrena. Entro i prossimi tre anni saranno ricostruiti esattamente gli arredi e gli interni. O. D.