Cathay Pacific: in arrivo aiuti di Stato per 3,5 miliardi di dollari

10:43

In arrivo aiuti di Stato per Cathay Pacific. Il Governo di Hong Kong si appresta a immettere nelle casse del vettore 3,5 miliardi di dollari.

Il contributo, riporta Travel Weekly, è parte del piano di ricapitalizzazione da 5 miliardi di dollari previsto per il rilancio della compagnia aerea.



Attraverso l’operazione il Governo entrerà nella compagine azionaria di Cathay, acquisendo il 6,08% delle sue quote.



Lo Stato rileverà azioni per 2,5 miliardi di dollari e garantirà alla compagnia aerea un prestito ponte 1 miliardo di dollari, da utilizzare immediatamente.



Insieme agli aiuti di Stato, il vettore riceverà dagli azionisti ulteriori 1,5 miliardi di dollari.