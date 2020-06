15:06

Tredici ulteriori aeroporti, per un totale di 37 mete e 1.000 voli a settimana. Alitalia a luglio aumenta ancora le rotte e annuncia collegamenti verso Amsterdam, Atene, Boston, Malta, Nizza, Tel Aviv, Tirana, Tunisi, Brindisi, Firenze, Lampedusa, Pantelleria e Reggio Calabria.

Con questo schedule, la compagnia aumenterà l’operativo del 60% rispetto a giugno, raddoppiando i voli di maggio. In totale le rotte saranno 52, su 19 aeroporti italiani e 18 esteri.



Tra le principali novità, la riapertura dei collegamenti internazionali da Milano e l’incremento dei voli da Roma verso l’estero. Ma cresceranno anche le operazioni tra Nord Italia, Sud e Isole.



I collegamenti e le destinazioni

Per quanto riguarda Roma, a luglio Alitalia riprenderà i servizi con Atene (2 voli al giorno), Amsterdam, Tel Aviv, Tunisi (10 voli alla settimana con ognuno dei tre scali), Nizza e Tirana (6 voli alla settimana per ciascuno), Malta (6 voli alla settimana), Boston (6 voli alla settimana), Brindisi (2 voli al giorno), Firenze (2 voli al giorno; il collegamento sostuirà quello con Pisa), Reggio Calabria (2 voli al giorno), Lampedusa e Pantelleria (4 voli alla settimana ciascuno).



Saranno inoltre aumentati i voli da Fiumicino verso Barcellona, Madrid, Parigi, Bologna, Lamezia Terme, Torino e Venezia.



Per Milano, Alitalia continuerà a operare su Malpensa fino alla riapertura di Linate, ripristinando i collegamenti internazionali con Londra, Parigi, Amsterdam (2 voli al giorno ciascuno), Bruxelles (12 voli alla settimana) e i collegamenti nazionali con Brindisi, Lamezia Terme, Napoli, Reggio Calabria (2 voli al giorno per ciascun aeroporto), Pantelleria e Lampedusa (2 voli alla settimana ciascuno).



Dal 13 giugno inoltre saranno raddoppiate le frequenze da Milano con Catania e Palermo.



Tutti i voli saranno operati con capienza contingentata per rispettare le norme sanitarie vigenti attualmente.