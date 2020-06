08:07

Pubblicità





Alitalia è ancora in cerca di un amministratore delegato. Oltre alle ipotesi circolate negli scorsi giorni, spunta ora un nuovo nome, ben noto al mondo del trasporto aereo.



La nuova puntata di Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia (ascolta con il player in alto), analizza i possibili scenari della compagnia in seguito alla scelta della sua guida. Una decisione che avrà un peso determinate, anche per gli assetti dei cieli europei. E il nuovo nome emerso nelle scorse ore potrebbe cambiare gli equilibri del gioco.