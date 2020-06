L'aeroporto di Olbia riapre ai turisti internazionali

09:42

La Sardegna ricomincia a ospitare anche i turisti stranieri. Come riportato da Ansa, è di ieri il primo volo internazionale operato da Eurowings in arrivo da Monaco accolto dall’aeroporto Costa Smeralda di Olbia.

Geasar, la società che gestisca lo scalo, continua a puntare sul segmento del mercato internazionale e stagionale. L’estate dell'aeroporto di Olbia, malgrado le difficoltà causate dalla pandemia, dovrebbe comunque essere positiva e l’ufficializzazione dei collegamenti programmati dovrebbe essere effettuata entro pochi giorni.



Intanto, la Sardegna riapre le porte agli stranieri e le località di maggior afflusso turistico come il nord Sardegna e la Gallura costiera a cominciare dalla Costa Smeralda sperano finalmente nella ripartenza. Per ora rispetto al 2019 è transitato al Costa Smeralda più di mezzo milione di passeggeri in meno. Giugno dello scorso anno aveva portato 425mila arrivi, mentre luglio aveva generato 604mila transiti; i numeri di quest’anno saranno sicuramente di molto inferiori, ma è ancora presto per tracciare un bilancio preciso.