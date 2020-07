Emirates riattiva due servizi premium all'aeroporto di Dubai

08:00

Emirates riattiva alcuni dei suoi servizi premium. Dopo avere incrementato il network e riattivato una buona percentuale delle rotte presenti prima dell’emergenza, la compagnia guarda ora alla clientela business rimettendo in pista da oggi il servizio chaffeurs drive e la lounge dell’aeroporto di Dubai.

“Emirates aprirà, dal 1° luglio – si legge in una nota della compagnia -, una lounge nel Terminal 3 Concourse B dell’aeroporto di Dubai, destinata ai clienti di First e Business Class, nonché ai membri Emirates Skywards idonei (con almeno 1000 ore). Al fine di garantire il distanziamento sociale, gli ospiti potranno accedere alla lounge attraverso l’ingresso dotato di scanner biometrico in grado di riconoscere il volto”.



Ulteriori lounge Emirates nell’aeroporto di Dubai e in quelli di tutto il mondo dovrebbero essere progressivamente riaperte nei prossimi mesi.