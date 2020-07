Incondi, Flixbus: “Ci aspettiamo interventi adeguati”

16:42

Un bilancio 2019 dai numeri pesanti, che ha eroso quote a vettori aerei e ferroviari. È quello di FlixBus, che lo scorso anno ha trasportato, in Italia, circa 10 milioni di persone, su una rete nazionale che collega oltre 500 città della Penisola.

Ora, però, l’azienda di trasporto su gomma chiede alle istituzioni più attenzione e sostegno. “FlixBus, così come altre aziende italiane, in questi anni ha garantito completamente a proprie spese un servizio pubblico per il Paese - afferma il managing director Andrea Incondi -. Sinora il settore del trasporto stradale di linea è rimasto escluso da qualsiasi forma di supporto, ma Governo e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti possono sanare questa mancanza: ci aspettiamo risorse adeguate e interventi efficaci, soluzioni che avrebbero delle ricadute economiche positive anche sui territori. Il diritto alla mobilità di coloro che vogliono viaggiare quest’estate va tutelato, e alle aziende va consentito di competere sul mercato”.