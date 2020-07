Aeroporti di Puglia: riprendono i lavori di ampliamento della pista di Foggia

12:16

Aeroporti di Puglia ha reso nota la ripresa dei lavori per il prolungamento della pista di volo del Gino Lisa di Foggia.

Al fine di verificare lo stato delle attività necessarie alla ripresa immediata dei lavori per il prolungamento della pista di volo, si è tenuta una riunione alla presenza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dell’assessore regionale al Bilancio, Raffaele Piemontese e del managment di Aeroporti di Puglia.



Dalla riunione è emerso che per dare omogeneità all’intervento, di concerto con Enac, si estenderà l’intervento di riqualificazione superficiale della pista esistente a tutta la sua larghezza e non solo alla fascia centrale di 16 metri.

La Regione Puglia ha condiviso gli interventi descritti e auspicato l’impiego di tutte le risorse, peraltro già presenti nel quadro economico complessivo dei lavori.



Gli interventi principali, quelli cioè direttamente effettuati sulla pista di volo per la sua riqualifica e il suo prolungamento, hanno avuto effettivo inizio il 6 dicembre 2019. Nel marzo scorso lo stop determinato anche dall’emergenza; a quella data la percentuale di avanzamento dei lavori era pari a circa il 55%. I lavori prevedono interventi su due aree distinte e separate: la maggior parte, all’interno dell’attuale sedime aeroportuale, gli altri sulle nuove aree acquisite. Giovedì 9 luglio, pertanto, gli operai rientreranno nel cantiere dello scalo per le attività di ripresa dei lavori.