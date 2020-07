15:03

Ora è ufficiale: l’aeroporto di Linate riaprirà il 13 luglio, così come richiesto dal Ministero dei Trasporti. L’Enac ha comunicato il ritorno all’operatività dello scalo lombardo con una lettera ufficiale.

Pubblicità

Secondo quanto scritto dall’Ente, si legge su Corriere.it, l’aeroporto non opererà a pieno regime, per garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale e per far fronte ai lavori in corso nei cantieri aperti nell'area dello scalo.



L'operatività

Sono previsti infatti 10 voli ogni ora (5 partenze e 5 arrivi) rispetto ai 6 chiesti da Sea, poiché, ha spiegato l’Ente, “i principali vettori che operano sullo scalo esprimevano la propria contrarietà a una drastica riduzione della capacità aeroportuale”.



L’Enac ha inoltre aggiunto che per i prossimi mesi, la pianificazione del traffico sarà “ricalibrata in coordinamento con Assoclearance, in funzione dell’ultimazione degli interventi infrastrutturali in corso di svolgimento”.