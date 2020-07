AirAsia, E&Y prevede un'estate difficile

21:00

Turbolenze in casa AirAsia. Il vettore low cost, nel corso del primo trimestre dell'anno ha collezionato perdite per circa 188milioni di dollari, una situazione che lascia poche speranze per una sopravvivenza post-Covid.

A esporsi è stata la società di revisione Ernst & Young che vede nero il futuro della compagnia. Parecchie le incertezze per il gruppo asiatico che nel frattempo sta esplorando diverse vie per incrementare il proprio capitale guardando a nuovi investitori e proposte di joint venture.



Il 2020 era iniziato bene, tra febbraio e marzo il collasso. Come riporta travelmole.com, il numero dei passeggeri è sceso fortemente a causa della mancanza di mercati strategici come Malesia e Filippine, dello stop sulle rotte locali prima e su quelle internazionali a partire da metà marzo.



Gaia Guarino