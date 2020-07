Restrizioni sugli arrivi: Enac scrive ai vettori

14:51

Nessun passeggero proveniente direttamente o indirettamente da uno dei 13 Paesi della lista compilata dal ministero della Salute potrà entrare in Italia fino al prossimo 14 luglio. A ricordarlo è l’Enac, che dopo la misura attuata dall’esecutivo ha inviato una lettera ai vettori che operano sul territorio italiano. La restrizione, ricorda ancora la missiva, “si applica anche alle persone che negli ultimi quattordici giorni hanno soggiornato o sono transitate nei predetti Paesi”.

In ogni caso, l’Enac ricorda che “a prescindere dai Paesi sopra richiamati, l’ingresso in Italia dall’estero è condizionato al rilascio di una dichiarazione al vettore o ai soggetti delegati ai controlli di non aver soggiornato o di non essere transitati in uno dei Paesi presenti nell’elenco, negli ultimi quattordici giorni antecedenti”.