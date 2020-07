Ryanair, a ottobre il volo Palermo-Perugia

08:00

Debutterà il 27 ottobre la nuova rotta Ryanair che collegherà Palermo a Perugia nella stagione invernale. La low cost servirà la rotta con due frequenze a settimana.

“Siamo lieti di annunciare questo nuovo servizio bisettimanale da Perugia a Palermo, nell’ambito dell’operativo in programma per l’inverno 2020 – commenta Chiara Ravara, head of International Communication di Ryanair -. I nostri clienti possono ora prenotare un break invernale a Perugia o Palermo, volando a tariffe estremamente convenienti, a bordo della compagnia preferita in Italia.”