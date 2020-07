Austrian Airlines, da ottobre 60 destinazioni nello schedule

11:29

Tornare al 40 per cento della piena operatività a ottobre, riavviando anche alcune operazioni legate al lungo raggio. È questo l’obiettivo di Austrian Airlines, che ha rivisto la programmazione dell’ultimo bimestre dell’orario estivo, durante il quale la compagnia del Gruppo Lufthansa prevede di aumentare in maniera sensibile l’offerta.

Il primo passo sarà la salita al 30 per cento dello schedule a settembre, per poi aumentare di un ulteriore 10 per cento il mese successivo. Il primo passo sarà quindi l’aggiunta di 10 rotte sul corto medio raggio e il contemporaneo aumento della capacità su alcune tratte già attive. Nel mese di ottobre poi Austrian Airlines arriverà a un totale di 60 destinazioni collegate dall’aeroporto di Vienna.