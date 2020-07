08:02

Emirates offre una copertura medica gratuita e pagherà i costi di quarantena ai passeggeri che si ammaleranno di Covid 19 durante il viaggio. La compagnia ha deciso di lanciare questa policy per rafforzare la fiducia dei passeggeri a scegliere di volare.

La nuova policy sarà effettiva su tutte le destinazioni e in tutte le classi e sarà applicata a tutti i passeggeri che voleranno con Emirates fino al 31 ottobre prossimo, con una estensione della durata della copertura per 31 giorni dalla partenza.



Il vettore coprirà i costi medici fino a 150mila euro e il costo di quarantena fino a 100 euro al giorno per 14 giorni.



"Sappiamo che le persone desiderano tornare a volare mentre i confini di tutto il mondo si riaprono gradualmente, ma cercano flessibilità e garanzie in caso di imprevisti durante il viaggio" dice Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e ceo di Emirates.



Per questo il vettore, oltre a mettere in campo tutte le norme di sicurezza possibili, ha deciso di passare ad un livello successivo. “Siamo i primi nell’industria del trasporto aereo a offrire ai nostri clienti una copertura globale gratuita per il Covid 19”.