L'Ue e gli stati membri del consorzio Airbus hanno aderito alla decisione del Wto che ha condannato Boeing per aiuti illegali. In una nota ripresa dall’Ansa, la Commissione Ue sottolinea come “questo elimina qualsiasi motivo per cui gli Stati Uniti mantengano le loro contromisure sulle esportazioni dell'Ue.

Se gli Usa "scelgono di mantenere i dazi o decidono di aumentarli - prosegue la nota - l'Ue agirà per esercitare i propri diritti, non appena il livello delle contromisure verrà stabilito dal Wto nel caso Boeing".



La decisione del Wto è prevista nelle prossime settimane. E già dai prossimi giorni gli Stati Uniti potrebbero decidere di aumentare i dazi o di allargare il paniere il paniere di prodotti europei, dalle componenti di aerei agli alimenti, che dall'ottobre 2019 devono pagare tariffe aggiuntive per i sussidi dell'Ue e di Spagna, Francia e Germania ad Airbus.



Se Washington non farà passi verso Bruxelles, "siamo pronti a avvalerci pienamente dei diritti di sanzione - ha detto il commissario Ue al commercio Phil Hogan - considerato che il Wto emetterà presto la sua decisione arbitrale nel caso parallelo dell'Ue contro gli Stati Uniti in merito agli aiuti illegali alla Boeing".