Un pass 'All you can fly': l'idea della Cina per rilanciare il traffico aereo

10:29

Come va ripetendo in continuazione Ryanair, l’unico leva capace di stimolare la domanda in questi mesi sarà quella del prezzo, che dovrà mantenersi basso. E in ogni parte del mondo si stanno studiando strategie per attrarre passeggeri sui voli.

Arriva dalla Cina l’idea di lanciare il biglietto ‘All you can fly’, un vero e proprio pass che consente ai passeggeri che lo acquistano di volare in maniera illimitata e senza costi aggiuntivi per un certo periodo.



Secondo quanto riportato da Simpleflying, l’ultima compagnia aerea del Paese a inserirsi in questo meccanismo è stata la China Southern, che ha lanciato il biglietto ‘Fly Happily’: al costo di 528 dollari voli illimitati con il vettore per quattro mesi e mezzo.