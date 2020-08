Cathay Pacific potenzia i collegamenti verso l’Europa

14:57

Riaprono progressivamente i collegamenti verso l’Europa di Cathay Pacific. Dopo la riapertura dei voli da Hong Kong verso Amsterdam e Francoforte e l’incremento delle frequenze da Londra Heathrow, la compagnia aerea prevede per settembre la ripresa dei servizi da Parigi Charles de Gaulle e il potenziamento potenziamento delle destinazioni servite nel Vecchio Continente e, via Hong Kong, in tutta l’Asia.

Per garantire sicurezza, il vettore ha introdotto nuove misure di sicurezza, estendendo la possibilità di riprogrammare i voli già acquistati senza costi aggiuntivi e lanciando un’offerta per Hong Kong fruibile anche dall’Italia grazie alle connessioni con i voli da Amsterdam e Francoforte, Londra e Parigi (da settembre).



La compagnia ha, inoltre, deciso di estendere la formula ‘ Fly (Worry) Free e Cathay Credits’. Per tutti i biglietti acquistati sul sito o in agenzia entro il 23 marzo 2020 e con partenza fino al 31 ottobre 2020, è consentito riprogrammare senza limiti la data e la destinazione finale, per viaggiare entro il 30 settembre 2021.



Il vettore ha inoltre esteso a tutti i biglietti acquistati fino al 31 agosto la possibilità di modificare senza limiti, né costi ulteriori, la data di partenza per un periodo di un anno dalla data di emissione.



Chi non può riprogrammare la partenza potrà convertire il proprio biglietto in Cathay Credits, un credito di valore pari a quello del biglietto e spendibile per prenotare un nuovo viaggio entro il 31 marzo 2021.