British Airways estende la garanzia di prenotazione contro il Covid

12:36

British Airways tenta il tutto per tutto per far ripartire le prenotazioni. Il vettore ha infatti deciso di estendere la sua policy ‘Book with Confidence’ per tutto il mese di settembre, con copertura per i 12 mesi successivi.

In pratica chi acquista un volo con la compagnia aerea fino a tutto il prossimo mese potrà modificare la prenotazione per viaggi fino al 31 agosto 2021, cambiando data e destinazione senza alcun costo aggiuntivo. "



Un’occasione - spiega a TTG Media il chief commercial officer Andrew Brem - per assicurare ai clienti la massima protezione possibile delle loro vacanze”.

I passeggeri che decideranno di annullare la loro prenotazione riceveranno un voucher che potrà essere utilizzato per voli futuri.



