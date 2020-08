Enac approva l’ampliamento dell’aeroporto di Genova

14:33

Si avvicina l’ampliamento del Cristoforo Colombo di Genova. L’Enac ha dato il via libera al progetto: un passaggio che, come precisa una nota congiunta, apre la strada alla fase successiva, ovvero l’affidamento dei lavori.

“La spesa complessiva per la realizzazione dell’opera sarà di circa 20 milioni di euro, al lordo dei ribassi di gara - precisa il comunicato -. Di questi, 11,3 milioni verranno stanziati dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale nel quadro del Programma Straordinario d’Investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’Aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova”.



Il piano prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato da 5.500 metro quadrati e il restyling dell’edificio esistente. I lavori dovrebbero finire entro la primavera del 2023, ma l’edificio secondo il programma dovrebbe essere terminato già il prossimo anno.