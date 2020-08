Trapani: Ryanair minaccia di non prorogare l’accordo per mancati versamenti dei comuni

12:04

Un debito da 200mila euro potrebbe far saltare l’accordo di Ryanair con l’aeroporto di Trapani. Ad annunciarlo è lo stesso scalo, che precisa come la somma sia riconducibile a mancati versamenti da parte di alcuni comuni, legati all’accordo di co-marketing per il periodo 2014-17.

«Ho ricevuto una telefonata dal referente di Ryanair - precisa il presidente di Airgest, Salvatore Ombra - che lamentava di non aver ancora ricevuto il saldo del debito pregresso, più volte promesso e sempre rinviato. Questo ha irrigidito la compagnia aerea tanto da mettere in dubbio il prosieguo delle sue attività su Trapani Birgi”.



Ryanair, precisa lo scalo, è la compagnia cui l’aeroporto deve in primo luogo la sua crescita che l’ha portata a quota 2 milioni di passeggeri.