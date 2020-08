Continuità territoriale a Comiso: 4 proposte per i voli su Roma e Milano

10:55

Ci sarebbero buone prospettive per i collegamenti in continuità territoriale tra l’aeroporto siciliano di Comiso e gli scali di Milano e Roma. Alla scadenza di ieri per la presentazione delle domande sarebbero infatti pervenute quattro proposte da altrettante compagnie aeree.

Il bando era stato pubblicato dall’Enac e prevede l’avvio delle operazioni a partire dal prossimo primo novembre. Le tariffe previste per i passeggeri residenti in Sicilia non devono superare i 38 euro a tratta per quanto riguarda Fiumicino e 50 euro a tratta per quanto concerne i due scali milanesi di Linate e Malpensa.