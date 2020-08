Lufthansa Group: processati quasi due miliardi e mezzo di euro in rimborsi

09:53

Completare l’iter dei rimborsi ai clienti per le domande ricevute fino alla fine di giugno entro questa settimana. È questo l’obiettivo del Gruppo Lufthansa, che ha fatto il punto della situazione su uno dei temi maggiormente discussi di questi mesi.

Secondo i dati resi noti dal colosso tedesco, al momento le pratiche già espletate riguardano 5,4 milioni di passeggeri, per un totale di 2,3 miliardi di euro. Si tratta del 92 per cento delle domande pervenute nella prima metà del 2020. Restano però ancora da effettuare i rimborsi per il periodo successivo e in questo caso ci sarebbero ancora 1,4 milioni di pax.





“Nelle ultime settimane – spiega la compagnia in una nota -, il Gruppo Lufthansa ha lavorato duramente per aumentare in modo significativo le proprie capacità di rimborso. Inoltre, i processi sono stati adattati alla situazione eccezionale in modo che i rimborsi possano essere effettuati più rapidamente”.