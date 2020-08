11:19

La Iata fa appello a tutti i viaggiatori affinché indossino una copertura per il viso durante il viaggio in aereo a tutela della sicurezza di tutti i passeggeri e dell'equipaggio.

La Iata è tornata così a sottolineare la necessità che i passeggeri rispettino la raccomandazione dopo le recenti segnalazioni di viaggiatori che si rifiutano di indossare la mascherina durante il volo.

“Questo è un invito al buon senso e all'assunzione di responsabilità. La stragrande maggioranza dei viaggiatori comprende l'importanza di coprire il viso sia per tutelare se stessi sia i propri compagni di viaggio e le compagnie aeree apprezzano questo sforzo collettivo. Ma una piccola minoranza crea problemi. La mancata osservanza della norma può mettere a rischio la sicurezza di un volo, interrompere l'esperienza di viaggio di altri passeggeri e influire sull'ambiente di lavoro dell'equipaggio", ha affermato Alexandre de Juniac, direttore generale e ceo della Iata.



Un biglietto aereo è un contratto in base al quale il passeggero accetta i termini e le condizioni di trasporto della compagnia aerea. Tali condizioni possono includere il diritto della compagnia aerea di rifiutare il trasporto a una persona il cui comportamento interferisce con un volo, viola i regolamenti governativi o fa sentire gli altri passeggeri insicuri.

Le compagnie aeree sottolineano anche la necessità di indossare una copertura per il viso durante il processo di prenotazione, al check-in, al gate e a bordo. In caso di mancata osservanza, il passeggero corre il rischio di essere scaricato dal proprio volo, di incorrere in limitazioni al trasporto futuro o in sanzioni ai sensi delle leggi nazionali.



"La ricerca indica che il rischio di contrarre Covd-19 su un volo rimane molto basso. L'elevata portata d'aria della cabina dall'alto verso il basso, il filtraggio costante dell'aria attraverso filtri Hepa all'avanguardia, il fatto che tutti i sedili siano rivolti nella stessa direzione e, naturalmente, il fatto di indossare un rivestimento per il viso e l'igienizzazione dell'aereo giocano tutti una parte importante", ha detto il medico consulente della Iata, David Powell.