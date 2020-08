El Al pronta a operare il primo volo Tel Aviv - Abu Dhabi

16:45

Israele si sta preparando per il suo primo volo commerciale tra Tel Aviv e Abu Dhabi. Come segnalato da Simpleflying, il volo, che dovrebbe partire la prossima settimana, è un'ulteriore conferma della posizione di Israele e del sostegno al recente accordo di normalizzazione Israele-Emirati Arabi Uniti. Questo volo potrebbe essere il primo di una serie tra Israele ed Emirati Arabi Uniti. Associated Press riferisce che funzionari statunitensi e israeliani prenderanno parte al primo volo, che probabilmente sarà a bordo di El Al.

Dal canto suo, l'Arabia Saudita non ha stabilito alcuna relazione con Israele, né ha sostenuto l'accordo. Non è quindi noto se aprirà il suo spazio aereo a El Al per operare il volo.

Se l'Arabia Saudita non desse l'ok, la compagnia israeliana si vedrebbe cotretta a operare una rotta inefficiente tra Tel Aviv e Abu Dhabi. A lungo termine, questo avrebbe un impatto negativo su El Al rispetto ai suoi potenziali concorrenti come Etihad, Emirates, flydubai e altri.