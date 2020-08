L'estate non è finita: Jet2 aggiunge voli per Portogallo, Grecia e Turchia

08:00

Jet2.com e Jet2holidays hanno aggiunto 100mila posti in Grecia, Turchia e Portogallo sostenendo che le vacanze estive 2020 non sono ancora terminate.

Come segnalato da Travelmole, l'operatore ha affermato che la capacità relativa a 500 voli ha seguito la domanda dei consumatori. Jet2 ha ripreso i voli per il Portogallo il 24 agosto dopo la revoca delle restrizioni di viaggio e ha aggiunto 100 voli per Faro dalla Gran Bretagna. La compagnia ha aggiunto anche voli per Madeira da Londra Stansted. In Turchia, l’operativo è cresciuto di 50 collegamenti con servizi extra per Antalya e per Dalaman.

È stata inoltre aggiunta capacità su numerose rotte della Grecia.



Steve Heapy, ceo di Jet2.com e Jet2holidays, ha dichiarato: "La richiesta di vacanze in Portogallo, Grecia, Turchia e Cipro indica che la vacanza per l'estate 2020 è ancora presente nei desideri dei clienti ".