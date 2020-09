Regiojet, viaggio sul treno low cost panoramico da Praga a Budapest

16:24

Viaggiare low cost per l’Europa non è solo un gioco per vettori aerei. Nell’arena dei viaggi a basso costo all’interno del Vecchio Continente è sbarcata Regiojet, compagnia ceca che ha lanciato un servizio ferroviario per collegare tre capitali: Praga, Vienna e Budapest.

Il treno, che completa l’intera tratta in 7 ore, si mette in diretta competizione con l’aereo come durata del viaggio e propone un prezzo altamente competitivo.



La tratta fra Praga e Vienna era già stata attivata prima della pandemia, ma adesso è stata aperta anche quella verso l’Ungheria. I treni partono due volte al giorno nelle due direzioni, consentono di accedere alla rete wi-fi e nelle classi premium offrono anche caffè gratuito e un sistema di intrattenimento sullo schienale.



Una delle note di rilievo sottolineate da Regiojet è quella del panorama: la tratta percorre infatti alcune delle aree più suggestive d’Europa attraverso panorami naturalistici e urbani senza uguali.