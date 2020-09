08:35

Le vendite invernali di Jet2 rallentano, ma le prenotazioni estive si mostrano promettenti.

In base a questo trend, la compagnia sottolinea come i prezzi per la prossima stagione invernale dovranno essere "costantemente abbassati" per riallineare le vendite alla capacità prevista.



Come riportato da Travelmole, il presidente esecutivo di Dart Group, Philip Meeson, parlerà all'assemblea generale annuale della società spiegando che i clienti sembrano riluttanti a programmare le vacanze invernali. Ma aggiungerà che le prenotazioni per l'estate 2021 sono "incoraggianti", con una previsione della capacità in linea con i livelli del 2019.



Anche il load factor complessivo è "soddisfacente". "Sebbene ci siano state battute d'arresto, come l'imposizione di quarantene e l'evoluzione delle linee guida del governo del Regno Unito, siamo soddisfatti del load factor medio e del contributo finanziario ottenuto fino ad oggi. Continueremo ad aggiungere ulteriore capacità, se del caso, per il resto dell'estate 2020".

Le prenotazioni per l'inverno 20/21 devono ancora corrispondere alla reale capacità del vettore. "Pertanto, i prezzi di entrambi i nostri prodotti di viaggio - pacchetti vacanze di Jet2holidays e voli con Jet2.com - dovranno essere abbassati".