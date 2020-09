Alitalia torna a volare sulla Trieste-Roma

14:22

Torna il collegamento Trieste-Roma di Alitalia. La compagnia aerea ha ripreso a operare sulla rotta con 2 frequenze al giorno per settembre; i voli quotidiani saliranno a 4 a ottobre.

Il primo volo è decollato dal Ronchi dei Legionari oggi alle 6:55, mentre il primo volo dalla Capitale è partito ieri alle 21:50.



Gli orari sono progettati per consentire il rientro in giornata per i passeggeri in partenza dal Friuli Venezia Giulia.



A ottobre si aggiungeranno un decollo alle 15:25 da Trieste e uno alle 13:30 da Roma.