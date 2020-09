Ryanair risponde a Wizz Air: aumentano i voli domestici da Catania

09:04

La battaglia senza esclusione di colpi sulle rotte domestiche da parte delle compagnie low cost che operano sul territorio non si arresta. E anche in questa occasione è stata Ryanair a rispondere a stretto giro di posta a Wizz Air, che nei giorni scorsi avena annunciato l’apertura di una seconda base italiana, questa volta a Catania.

A partire dall’8 ottobre la compagnia guidata da Michael O’Leary aumenterà in maniera sensibile le rotte già in programma sul Fontanarossa. Nel dettaglio la direttrice su Bologna avrà 5 frequenze in più passando a 17 voli alla settimana mentre su Malpensa ci saranno 24 voli (7 in più). Ancora più deciso l’incremento su Fiumicino dove Ryanair effettuerà 28 collegamenti alla settimana, con un aumento di 12 frequenze. Infine Venezia, che passa da 8 a 12 voli.