“Una questione di rispetto"

di Remo Vangelista

15:15

Una discussione di fine estate che rischia di sfondare l'autunno e l’inverno.

L’aeroporto di Torino e il suo a.d. Andrea Andorno (nella foto) nei giorni scorsi hanno infatti deciso di comunicare tutto il loro disappunto nei confronti di Alitalia. Accusata di aver ridotto l’attività sullo scalo di Caselle “con solo 2 collegamenti tra Torino e Roma. Alitalia è responsabile del calo del traffico domestico”.



Andorno ha poi aggiunto che c’è “un disinteresse verso il Nord-Ovest, ci saremmo aspettati un maggiore supporto in questi mesi”.



Dichiarazioni non gradite a Roma e infatti Alitalia attraverso una nota ufficiale ha sottolineato che: “Siamo sorpresi per dichiarazioni rilasciate oggi dal vertice di Torino Caselle nei confronti dell’unica compagnia aerea ad aver garantito il diritto alla mobilità dei cittadini torinesi durante il periodo di lockdown. Ancor meno comprensibile che tale disappunto non coinvolga altri vettori internazionali che proprio in queste ore hanno annunciato di sospendere integralmente i loro servizi su Caselle. Le affermazioni attribuite a Sagat appaiono infine poco rispettose nei riguardi di uno dei principali clienti, che garantisce anche in questo contesto un servizio regolare senza ricevere alcuna forma di supporto dalla società di gestione dell’aeroporto, al contrario di quanto viene invece elargito a compagnie straniere”.



Un botta e risposta con toni abbastanza accesi che lascia nell’aria qualche pensiero. Alitalia alle prese con il piano di rilancio della coppia Caio-Lazzerini riduce e taglia un po’ dappertutto e, forse, Andorno (solitamente diplomatico e pacato) ha volutamente alzato l’attenzione per non trovarsi di fronte ad altre sorprese.



Ma vista l’aria che tira con i vettori esteri forse conviene a tutti sedersi ad un tavolo e trovare nuove condizioni e portare a Caselle qualche volo della prossima, rinnovata (speriamo), Alitalia.