Qatar Airways: il network sale a quota 90 destinazioni

14:54

Continua ad andare controcorrente Qatar Airways, che aumenta ulteriormente il proprio network di destinazioni. Grazie alle ultime novità introdotte, i voli da Doha verso Amman, Entebbe, Hanoi, Seychelles, Windhoek e Yerevan, la rete della compagnia arriva ora a quota 90 destinazioni per 650 voli settimanali.

Qatar Airways è stata la compagnia che durante il periodo più forte dell’emergenza ha continuato a mantenere una rete di destinazioni attiva, non scendendo mai sotto quota trenta. Ora triplicando questo network il vettore si impone come compagnia con il maggior numero di rotte coperte.



“Il nostro focus – ha commentato il ceo Akbar Al Baker – non sarà solamente quello di coprire il maggior numero possibile di destinazioni ma anche di mantenere un livello delle frequenze in grado di offrire ai passeggeri la possibilità di scegliere”.