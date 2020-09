Walsh, ex ceo British: “Il trasporto aereo non sarà più quello di prima”

09:11

Il tema del futuro del trasporto aereo e dell’emergenza infinita causata dalla pandemia è stato al centro di un intervento del ceo uscente di Iag e alla guida di British Airways per diversi anni, Willie Walsh, nel corso del World Aviation Festival.

Secondo l’ex manager si tratta della crisi in assoluto peggiore che il trasporto aereo si è trovato ad affrontare. Una crisi di portata tale che si può tranquillamente affermare che il settore non potrà mai più essere lo stesso di prima. Troppi gli aerei messi a terra e per i quali è impossibile predire quando verranno riutilizzati. E come conseguenza anche i nuovi ordini verranno spostati in avanti per chissà quanti anni.



E infine il tema più importante: l’incertezza e la paura nel pubblico dei possibili viaggiatori è a livelli massimi e per ripristinare la fiducia ci vorrà un tempo lunghissimo.