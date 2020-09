09:37

Blue Panorama, easyJet, Ryanair e Vueling: sono queste le compagnie che sono finite nel mirino dell’Antitrust, che ha varato quattro procedimenti istruttori, e altrettanti sub-procedimenti cautelari, in seguito alle segnalazioni da parte dei consumatori.

“Oggetto dei procedimenti è la vendita di biglietti per servizi di trasporto aereo – spiega l’Agcm in una nota - in seguito cancellati dalle quattro compagnie a causa del Covid-19, pur essendo programmati per un periodo nel quale non erano più vigenti i limiti di circolazione imposti dai provvedimenti governativi. In particolare, adducendo come motivo della cancellazione l’emergenza per la pandemia, Blue Panorama, easyJet, Ryanair e Vueling hanno offerto, in alternativa allo spostamento del volo, soltanto l’erogazione di un voucher anziché il rimborso del prezzo del biglietto già pagato”.



Assistenza onerosa

Inoltre alle 4 compagnie l’Autorità Garante della concorrenza contesta anche un servizio di assistenza “oneroso e carente sia in relazione ai tempi di attesa sia alle modalità di contatto messe a disposizione dei passeggeri”. Nel mese di luglio analogo procedimento era stato avviato nei confronti di Alitalia e Volotea.