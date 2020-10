All Nippon incontra il trade italiano a TTG Travel Experience

11:26

All Nippon non lascia la presa sul mercato italiano e, in attesa di ripristinare la maggior parte dei collegamenti internazionali, sceglie la piazza di TTG Travel Experience per dialogare con il trade.

Il 2020 sarebbe dovuto essere l’anno dell’avvio del collegamento diretto Italia-Giappone con il Tokyo-Milano previsto con l’avvio dell’orario estivo e poi sospeso a causa dell’emergenza. Il vettore tuttavia vuole mantenere i legami con il mercato Italia e sarà presente a Rimini all’interno dello stand dell’Ente nazionale del turismo giapponese.



“Da moltissimi anni partecipiamo a questo appuntamento imprescindibile per il settore del turismo, un’occasione unica di incontro e confronto - spiega Viviana Reali, manager Italy di Ana -. Non potevamo mancare proprio in un anno così difficile per tutto il nostro comparto. Questa sarà l’occasione per condividere i nostri progetti e le attività future. Il focus di questa edizione saranno le misure di sicurezza e pulizia implementate con il protocollo Ana CarePromise e i collegamenti attraverso il nostro hub di Francoforte”.