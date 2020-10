Wizz Air sceglie Bari come terza base in Italia

08:49

Dopo il potenziamento delle rotte domestiche da Milano Malpensa, Wizz Air aggiunge un altro tassello alla scalata italiana iniziata la scorsa estate. Dal cilindro la compagnia aerea tira fuori la nuova base di Bari, la seconda in Sud Italia dopo Catania.

A patire dal mese di dicembre la compagnia posizionerà un aereo sul Karol Wojtyla portando i collegamenti sulla citta da 16 a 19. Le new entry saranno tutte rotte interne, con voli su Bologna, Torino e Verona. Inoltre verrà potenziata la rotta su Milano Malpensa, che passerà da 7 a 11 frequenze alla settimana.



“L'annuncio di oggi sottolinea il nostro impegno nei confronti dell'Italia – commenta il chief commercial officer George Michalopoulos (nella foto) - e la forza del modello di business di Wizz Air nel continuare ad espandere la nostra presenza in questo periodo difficile per il settore. La creazione della nostra terza base in Italia con un velivolo moderno all'avanguardia sottolinea l'importanza del mercato italiano per le nostre operazioni”.