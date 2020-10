Dubai riapre, ecco la nuova politica tariffaria di Emirates

15:55

Dubai riapre le sue porte ai turisti e Emirates lancia un nuovo piano tariffario per la winter dedicato ai passeggeri italiani. L’offerta prevede le partenze dagli aeroporti di Roma, Milano e Bologna, con biglietti a tariffa ridotta prenotabili fino al 9 novembre 2020, per i voli operati in date selezionate tra il 1° novembre e il 31 dicembre.

Franchigia bagaglio e sicurezza

Sul fronte della franchigia bagaglio il vettore fa notare come i passeggeri di Economy Class possano portare fino a 35 kg di bagaglio, 40 kg per i passeggeri di Business Class e 50 kg per quelli di First.



Inoltre in caso di positività al Covid-19 riscontrata durante il viaggio Emirates coprirà le spese mediche e i costi relativi alla quarantena. A proposto di tutela della salute dei passeggeri, la compagnia ha adottato una serie di misure che riguardano ogni singola fase di viaggio (a terra e in volo), che includono anche la distribuzione di kit igienici gratuiti contenenti mascherine, guanti, salviette disinfettanti antibatteriche per mani.



Infine prenotando un biglietto di andata e ritorno sarà incluso nel prezzo l’accesso gratuito al The Dubai Frame, una struttura dorata alta 150 metri che, grazie alle vetrate panoramiche, offre una vista mozzafiato sullo skyline della città. Per visitarla gratuitamente basterà mostrare la carta di imbarco e un documento di riconoscimento all’ingresso nello Zabeel Park Gate. Una carta di imbarco equivale a un ingresso.