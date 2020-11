Continuità territoriale da Trapani, l'inizio rinviato a dicembre

14:21

È stato spostato al primo dicembre l’avvio dei collegamenti in continuità territoriale dall’aeroporto di Trapani Birgi. La decisione è stata presa dal Ministero dei Trasporti in virtù dell’attuale situazione, che sta riducendo al minimo le prenotazioni.

In una nota Albastar, che opererà collegamenti onerati da Trapani Birgi per Brindisi, Napoli, Parma, ha reso noto di avere già iniziato a informare i passeggeri che avevano già effettuato le prime prenotazioni.



“Riteniamo che la decisione intrapresa dalle autorità competenti è estremamente ragionevole - evidenzia Giancarlo Celani, cco & deputy ceo di Albastar - se contestualizzata al particolare e difficile momento storico che stiamo attraversando, che ha inevitabilmente influenzato l’andamento delle prenotazioni, molto basse in termini assoluti nel mese di novembre e che potrebbe risentire delle ulteriori eventuali restrizioni e/o inviti a ridurre il movimento fra le diverse Regioni”.