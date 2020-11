Trenitalia taglia le corse delle Frecce

10:23

Dopo Italo, anche Trenitalia sceglie di ridimensionare l’Alta velocità per rimediare al calo della domanda di ottobre e novembre. A inizio settimana la società ferroviaria ha già operato “una riduzione di 28 collegamenti – ha spiegato l’a.d. Orazio Iacono a Repubblica.it -, che equivale ad avere oggi 190 Frecce al giorno, che corrispondono al 67% dell’offerta pre-Covid”. Ulteriori tagli sono previsti per i prossimi giorni.

Pubblicità



“La flessione nei primi giorni di novembre è arrivata a -80% - ha dichiarato Iacono -. A partire dalla prossima settimana, 8-9 novembre, prevediamo di predisporre la soppressione di ulteriori 50 corse, questo ci permette comunque di garantire 140 Frecce al giorno a partire dal 9 novembre, che corrispondono al 50% dell’offerta pre-Covid”.



Altri tagli in arrivo

Una terza tranche di tagli è prevista per il 14 novembre e prevede “una riduzione che porterebbe una circolazione di quasi 78 Frecce al giorno che corrispondono al 28-30% dell’offerta pre-Covid”.



Arginare le perdite

In questo modo Trenitalia spera di poter contenere le perdite. Da marzo a oggi, infatti, la perdita del fatturato per l’azienda si attesta su 1,5 miliardi. La stima dell’a.d. per fine anno è di 2 miliardi di euro.