L’aeroporto di Dubai potrebbe sostituire i negozi con cinema e piste da bowling

13:03

Dubai potrebbe cambiare il volto dell’aeroporto. Lo scalo sta infatti valutando la possibilità di sostituire i negozi con cinema e poste da bowling. Il motivo sarebbe l’aumento delle vendite online legate alla pandemia: un fenomeno che potrebbe rendere più reminerativi altri settori rispetto al retail.

Ma lo shopping, come riporta travelmole.com, potrebbe non essere del tutto accantonato. In sostituzione dei negozi, infatti, potrebbe arrivare un meccanismo di acquisto che consente agli ospiti dello scalo di disporre di un catalogo digitale in volo sui cui comprare prodotti che verranno poi ritirati in aeroporto.



L’esperienza di acquisto, dunque, sarebbe più simile all’ecommerce che all’acquisto fisico.