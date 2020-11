Il trasporto aereo che verrà sul prossimo numero di TTG Italia

15:53

Sarà necessario riscrivere molte regole, reimpostare diversi parametri, cambiare le impostazioni per venire incontro a un mondo completamente modificato e a esigenze della clientela inesistenti o secondarie fino a pochi mesi fa.

Pubblicità

Nel servizio di apertura del prossimo numero di TTG Italia, in distribuzione e online a partire da lunedì prossimo, 23 novembre, l’analisi di come si stanno iniziando a muovere le compagnie aeree per farsi trovare pronti quando ci sarà l’inizio della ripresa.



Mentre l’inverno alle porte si annuncia ancora faticoso e senza grandi prospettive, i principali player del settore iniziano a studiare le nuove strategie, a partire dai modelli di pricing e di flessibilità che dovranno venire incontro alle richieste del mercato. Con la possibilità che emergano anche alcune sorprese.