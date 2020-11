Spagna, prende fuoco un B747 all’aeroporto di Castellón: il video

21:00

Un B747 di British Airways ha preso fuoco oggi pomeriggio in Spagna. L’aeromobile, parcheggiato sulla pista dell’aeroporto di Castellón, è parte della flotta di velivoli della leggendaria serie di Boeing, ora destinati al pensionamento.

Pubblicità

Il momento dell’incendio, riporta simpleflying.com, è stato ripreso in un video, diffuso su Twitter intorno alle 15.



Non si conoscono ancora le cause del rogo. Il velivolo, presumibilmente un G-Civd ha effettuato il suo ultimo volo lo scorso agosto. Insieme ad altri aeromobili di classe 747 è stato trasferito nello scalo per la demolizione.



Il video è disponibile a questo link