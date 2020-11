Voli cancellati e rimborsi, 400 agenzie contro Ryanair

10:31

Continuano gli attriti tra il mondo della distribuzione e Ryanair in tema di rimborsi. In Spagna, 400 agenzie di viaggi hanno dichiarato guerra alla low cost irlandese, chiedendo a quest’ultima di onorare gli impegni ed erogare le somme dovute per le cancellazioni dovute al Covid.

Secondo quanto riporta agenttravel.es, l’importo dovuto dal vettore a 200 di queste agenzie si attesterebbe intorno al milione di euro.



Le adv si dicono, perciò, pronte ad avviare un’azione legale contro la low fare.



La protesta è partita poco più di due settimane da un gruppo di 16 agenzie e si è poi propagata su Whatsapp, dove è partita una vera e propria class action, che ha raggiunto oltre 400 adesioni. Ryanair potrebbe essere solo la prima compagnia nel mirino degli agenti, pronti a mettere alle strette altri vettori e fornitori.