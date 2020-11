Tap Air Portugal: in arrivo una cura dimagrante su personale e flotta

12:37

È in arrivo una decisa cura dimagrante per Tap Air Portugal. Quello che sta per essere messo a punto dalla compagnia aerea portoghese sembra essere un’importante riduzione delle dimensioni aziendali, sia in termini di personale sia di flotta, per potere ottenere il via libera dalla Ue all’intervento statale da 1,2 miliardi di euro.

Secondo le prime anticipazioni della stampa portoghese, riportate da Simpleflying, il management della compagnia, di cui lo Stato oggi possiede oltre il 70 per cento delle quote, sarebbe orientato verso il taglio di oltre 3mila dipendenti tra mancati rinnovi di contratti a termine e altre forme.



Per quanto riguarda invece la flotta sarebbero 17 gli aerei che verrebbero pensionati, mentre non è ancora stato rivelato quali conseguenze queste operazioni avranno sul network della compagnia.