08:47

EasyJet ha firmato accordi per offrire test Covid a partire da 75 sterline a passeggeri e clienti di tour operator. In dettaglio, l'accordo consentirà ai clienti easyJet e easyJet Holidays di acquistare un test da effettuare a casa a 75 sterline con Confirm Testing. Un'altra opzione è quella di optare per un test a domicilio a 100 sterline o per un test in ospedale a 150 sterline con CityDoc.

EasyJet ha affermato che entrambe le società di test "mirano a fornire risultati entro 48 ore dalla restituzione del test" e l'opzione sarà disponibile dalla fine di questa settimana.

L'iniziativa segue il recente annuncio del programma ‘Test to Release’ ideato dal governo britannico, in base al quale la quarantena può essere ridotta se un test negativo viene confermato cinque giorni dopo il ritorno nel Regno Unito.



Johan Lundgren, amministratore delegato di easyJet, ha dichiarato: "Sono lieto di poter offrire ai nostri clienti comode opzioni di test a tariffe più economiche rispetto a quelle disponibili sul mercato. Questo, insieme alla notizia che la quarantena può essere ridotta con un test negativo, è un passo fondamentale per tornare alla normalità del viaggio. Continuiamo a spingere per testare l'efficacia di tecnologie di test rapidi che potrebbero essere effettuati alla partenza in aeroporto e per ridurre ulteriormente la quarantena, rendendo più facile e meno oneroso il viaggio. È chiaro che mentre i test continueranno ad essere importanti per mantenere i movimenti nei prossimi mesi, alla fine il vaccino giocherà un ruolo determinante per riportare i viaggi alla normalità. I governi e l'industria devono lavorare insieme per raggiungere questo obiettivo”.