American Airlines studia la riconfigurazione degli Airbus A321T

American Airlines starebbe valutando la possibilità di rimodernare i suoi Airbus A321T transcontinentali premium inserendo la cabina interna standard Oasis. Anche se comprensibile, sarebbe triste per molti viaggiatori assistere all'eliminazione dell'esclusiva configurazione narrowbody di American.

Come riportato da Simpleflying, gli A321T di American Airlines sono dotati di dieci suite Flagship First premium, con layout 1-1 e letti reclinabili, oltre a 20 posti business in 2-2. In circostanze normali, vengono distribuiti sulle rotte transcontinentali di American da New York Jfk a San Francisco e Los Angeles. Essendo l'unico vettore nordamericano che offre una cabina a tre classi, questo ha dato alla compagnia una marcia in più sui servizi domestici premium.



Purtroppo, la pandemia ha visto il tracollo dei viaggi d'affari, che impiegheranno anni per tornare ai livelli pre-crisi. Pertanto American starebbe valutando la possibilità di ridisegnare l’interno degli A321T premium. L'idea sarebbe quella di eliminare le quattro opzioni di posti sostituendola con i posti standard della cabina standard Oasis.

Le 10 postazioni di prima classe, le 20 business e le 36 Main Cabin Extra, che offrono più spazio per le gambe in economica, verrebbero eliminate e la configurazione dell’aereo passerebbe così dai 102 posti attuali ai 190.