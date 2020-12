Ryanair crede nel Boeing 737 Max: ordine fermo per 75 aerei

10:57

“Non appena il Covid-19 regredirà, Ryanair e gli aeroporti partner in tutta Europa, grazie a questi aeromobili efficienti dal punto di vista ambientale, ripristineranno rapidamente voli e orari, recupereranno il traffico perso, aiuteranno i paesi europei nella ripresa della loro industria del turismo”. Con queste parole il numero uno di Ryanair, Michael O’Leary, ha firmato a Washington D.C. un ordine fermo per altri 75 aerei 737 Max.

Una grande prova di fiducia quella della low cost irlandese nei confronti di Boeing, che, secondo quanto riporta Repubblica.it, sarebbe in procinto di cambiare definitivamente il nome del velivolo in 737 8200 Gamechanger.



Gli aeromobili

Ryanair, precisa una nota del vettore, ha scelto nuovamente il 737 8-200, una versione del 737-8 più capiente ed efficiente in termini di consumi, portando il numero dei jet ordinati a quota 210. “Il consiglio di amministrazione di Ryanair e il personale sono fiduciosi che i nostri clienti adoreranno questi nuovi aerei – ha dichirato il manager -. I passeggeri ne apprezzeranno i nuovi interni, lo spazio per le gambe più ampio, il minor consumo di carburante e la silenziosità. E, soprattutto, i nostri clienti adoreranno le tariffe più basse che questi aeromobili consentiranno di offrire a partire dal 2021 e per il prossimo decennio”.



“Siamo lieti che Ryanair riponga ancora una volta la sua fiducia nella famiglia Boeing 737 e stia costruendo la sua futura flotta con questo ordine fermo ampliato - ha ribattuto Dave Calhoun, presidente e amministratore delegato di Boeing -. Boeing rimane concentrata sul ritorno in servizio in piena sicurezza dell’intera flotta 737 e sulla consegna dell’arretrato di aerei a Ryanair e agli altri nostri clienti. Crediamo fermamente in questo aereo e continueremo a lavorare per riconquistare la fiducia di tutti i nostri clienti”.