“Dubai è aperta”: la campagna di Emirates

14:01

Emirates scende in campo per promuovere Dubai. La compagnia ha annunciato il lancio di una campagna mondiale per annunciare che Dubai è aperta.

L’iniziativa sarà declinata su diversi canali di comunicazione. In un primo momento riguarderà il Regno Unito e gli altri mercati chiave dell’Europa, attraverso Tv, internet e social media.



Saranno attive anche delle promozioni speciali legate ad alcune partnership. Ad esempio i clienti che visiteranno la città fino al 28 febbraio portanno usufruire di soggiorni gratuiti presso il 5 stelle Jw Marriott Marquis.



“A partire dal 2021, Dubai continuerà a rafforzare la propria offerta per i visitatori d'affari e leisure, grazie all’apertura di nuove strutture e attrazioni, oltre al ritorno di conferenze, eventi e festival di livello mondiale - precisa Helal Saeed Almarri, direttore generale del dipartimento del Turismo e del Commercio di Dubai -, tra i quali il celebre Dubai Shopping Festival, e la World Expo che si terrà per la prima volta in assoluto in questa regione”.